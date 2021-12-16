Bu rakamlar ilk defa duyuruldu! Yeni zam gönülleri fethedecek! 2022 yılında kabul edilecek asgari ücret...

2022 yılı yapılması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. 4. ve son kritik toplantı için bekleyiş devam ederken basına sızdırıldığı iddia edilen asgari ücret rakamı vatandaşları meraklandırdı. Kulisleri çalkalayan iddiaya göre Çalışma Bakanlığı ile işçiler tarafından bir rakam üzerinde ortak pay bulundu. Peki 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 4 bin üzerine çıkacak mı? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte heyecan yaratan sıcak gelişmeler...