Bu rakamlar ilk defa duyuruldu! Yeni zam gönülleri fethedecek! 2022 yılında kabul edilecek asgari ücret...
Asgari ücret 4. ve son toplantı öncesi konuşulan rakamlar milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Bilindiği üzere asgari ücret görüşmelerinde 1, 2 ve 3. toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Pazarlıkta sona gelindi. Bu rakamlar ilk defa duyuruldu! Yeni zam gönülleri fethedecek! Kulislerde dolaşan iddia gümdeme bomba gibi düştü. İşte 2022 yılında kabul edilecek asgari ücret...
2022 yılı yapılması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. 4. ve son kritik toplantı için bekleyiş devam ederken basına sızdırıldığı iddia edilen asgari ücret rakamı vatandaşları meraklandırdı. Kulisleri çalkalayan iddiaya göre Çalışma Bakanlığı ile işçiler tarafından bir rakam üzerinde ortak pay bulundu. Peki 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 4 bin üzerine çıkacak mı? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte heyecan yaratan sıcak gelişmeler...
Nefesler tutuldu! Yeni asgari ücret rakamı için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den hafta sonu açıklama bekleniyordu. Ancak açıklama gelmedi. Gözler bu haftaya çevrildi. Asgari ücret pazarlığında son durum ne? Anlaşmaya varılıp varılmadığı araştırılıyor. Gündeme gelen iddia ise kalpleri kıpır kıpır yaptı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 4.070 TL İDDİASI!
2022 yılı için tutarının 4.070 TL olduğu iddia edildi. Kulislere düşen iddianın detaylarına göre, İşçi tarafı Türk İş Sendikası ile Çalışma Bakanlığı'nın bu rakam üzerinde anlaştı ancak işveren tarafının destek verilmez ise 4.000 TL ve üzeri bir tutarın çok zor olacağını belirtti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANACAK
Gün içerİsinde TİSK, Türk İş ve Çalışma Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde her iki tarafın verilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komisyona tavsiye ve taleplerini ileteceği öngörülüyor. Ardından ise ortak bir rakamda buluşma sağlanacak. Görüşmelerin ardından ise rakamın milyonlarca çalışana paylaşılması bekleniyor.
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AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.