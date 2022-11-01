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Haberler Ekonomi Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! 1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Tutar 13 bin TL'ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! 1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Tutar 13 bin TL'ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi. Emeklinin kazancı 10.000 liraya çıktı. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekli ödemesine kavuşuyor. 1 Kasım'dan itibaren 19 bankada taban tutar 3.500-5.000 TL olacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte banka banka ödeme miktarı!

takvim.com.tr
01.11.2022 09:26 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:27
1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! Tutar 13 bin TL’ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Kasım ayı promosyon kampanyaları için geri sayım sona erdi. Taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren yükseltiliyor ve bu kapsamda kampanyalar da güncellenecek. Emeklilerin alacağı ödemeler de artacak. 14 milyona yakın emekli banka promosyonunda yeni bir viraja giriyor. 19 banka tarafından taban ödeme tutarı kabul edildi. Peki, Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte merak edilenler ve 1 Kasım banka banka promosyon ödeme tutarları!

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1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! Tutar 13 bin TL’ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

14 milyona yakın emeklinin banka promosyonunda yeni viraja girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla protokolleri yarından itibaren güncelleyecek.

1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! Tutar 13 bin TL’ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Peki emeklileri neler bekliyor? Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte bu soruların yanıtları:

1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! Tutar 13 bin TL’ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

PROMOSYONDA NE DEĞİŞECEK?
SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! Tutar 13 bin TL’ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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