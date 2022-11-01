Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! 1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Tutar 13 bin TL'ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.