Emekliye asgari 5.000 TL ödeme! 1 Kasım 2022 promosyon ücret TABLOSU açıklandı! Tutar 13 bin TL'ye çıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...
Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi. Emeklinin kazancı 10.000 liraya çıktı. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekli ödemesine kavuşuyor. 1 Kasım'dan itibaren 19 bankada taban tutar 3.500-5.000 TL olacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte banka banka ödeme miktarı!
01.11.2022 09:26 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:27
Kasım ayı promosyon kampanyaları için geri sayım sona erdi. Taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren yükseltiliyor ve bu kapsamda kampanyalar da güncellenecek. Emeklilerin alacağı ödemeler de artacak. 14 milyona yakın emekli banka promosyonunda yeni bir viraja giriyor. 19 banka tarafından taban ödeme tutarı kabul edildi. Peki, Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte merak edilenler ve 1 Kasım banka banka promosyon ödeme tutarları!