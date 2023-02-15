EYT'de borçlanma evrimi! Yeni tarih verildi! 2 bin 54 TL + 1.430 TL ödeme yapılıyor! SGK duyurdu! Prim borcu olanlar...
EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu. İşte EYT son dakika...
SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte eYT son dakika gelişmeleri ve yeni yapılan düzenlemeler...
EYT KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ERTELENDİ
Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.
1 MART YENİ TARİH
Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.
1- Emekli, malul cenaze ödeneğinden yararlanabiliyor mu?
Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Cenaze ödeneği, dul-yetim aylığı başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor. SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ise deprem kendisi için iş kazası kapsamına giriyorsa prim gün sayısına bakılmadan ödeme yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve vazife malullüğü, yaşlılık aylığı alanlar, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanlar yakınlarına cenaze yardımı alabiliyor.
2- Depremde yakınlarına yitirenlerin dul ve yetim aylıkları ne zaman bağlanır?
Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm aylığı normal, malulen emekli ya da iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan, SSK'lı ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş, uzun vadeli sigorta kapsamında en az 900 prim günü olanlardan herhangi biri kapsamındakilerin geride kalan hak sahiplerine bağlanır. Bağ-Kur ve 4C'liler de en az 1800 prim günü olması gerekiyor.