EYT’de borçlanma evrimi! Yeni tarih verildi! 2 bin 54 TL + 1.430 TL ödeme yapılıyor! SGK duyurdu! Prim borcu olanlar...

SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte eYT son dakika gelişmeleri ve yeni yapılan düzenlemeler...