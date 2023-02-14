Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

190 BİN BİRİM AĞIR HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 307 bin 763 bina yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yeri incelendi.