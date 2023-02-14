Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?
Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürerken, sigortalılara ödemeler de başladı. DASK depremden etkilenen vatandaşlara 10 ildeki mobil ofisleriyle hizmet verirken, işlemleri hızlandırdı. Peki DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Vatandaşlar hangi yolu izlemeli? Deprem sigortası yaptıracaklar ne kadar verecek? İşte merak edilen soruların yanıtları.
14.02.2023 12:32 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:32
SİGORTA TALEBİ ARTTI
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ödemeleri yapmak için devreye girdi.