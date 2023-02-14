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Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürerken, sigortalılara ödemeler de başladı. DASK depremden etkilenen vatandaşlara 10 ildeki mobil ofisleriyle hizmet verirken, işlemleri hızlandırdı. Peki DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Vatandaşlar hangi yolu izlemeli? Deprem sigortası yaptıracaklar ne kadar verecek? İşte merak edilen soruların yanıtları.

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
14.02.2023 12:32 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:32
Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsılan 10 ilimizde yaraların hızla sarılması için seferberlik ilan edilirken, hasar tespit süreci de tüm hızıyla sürdürülüyor.

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Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

190 BİN BİRİM AĞIR HASARLI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 307 bin 763 bina yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yeri incelendi.

Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

Bunlardan 41 bin 791 binanın yani 190 bin 172 konut ve iş yerinin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

SİGORTA TALEBİ ARTTI
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ödemeleri yapmak için devreye girdi.

Depremde evi zarar görenler dikkat! İşte sigorta rehberi: DASK ne kadar ödeme yapacak? Vatandaş hangi yolu izlemeli?

10 ilde kurduğu mobil ofislerle depremden etkilenen vatandaşlara hızlı şekilde hizmet verirken, sigortası olanlara hasar ödemelerine başladı.

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