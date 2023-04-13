EYT’de Bağkur kadrosu NETLEŞTİ! Yaş haddi 5 yıl düşecek! 7200 gün + 2000-2008 sigortalılar EYT fanusuna alınacak!

Milyonlarca Bağkur'lunun beklentisi emeklilik için gereken prim sayısını düşürecek çalışmada. Hem kapsamı hem de mevcut sigortalıları kapsayıp kapsamayacağı merakla bekleniyor. Son olarak konuyla ilgili Ankara Ticaret Odası ile de görüşen Bakan Bilgin, bu buluşmanın ardından da istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceği yönünde açıklama yaptı. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? 7.200 Bağkur prim şartı netleşti mi? İşte son gelişmeler...