14.9 milyon kişi platin listesinde! Prim eksiği, İHYA, GSS, EYT 90+25 formülü! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma olacak mı?
SGK yapılandırma avantajı için detaylar netleşti. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında merak edilen ayrıntılar madde madde sıralandı. Kanuna göre hangi borçların yapılandırılabileceği, hangi borçların kanun dışında kaldığı akıllardaki yerini aldı. Peki, yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte gelişmeler.
Yapılandırma müjdesi hakkında her geçen gün aramalar artıyor. SGK yapılandırma avantajları tek tek açıkladı. Kabule edilen kanunla vadesi geçmiş ve ödemesi devam eden bazı borçlara yapılandırma kolaylığı getirildi. Özellikle prim borcu olana emeklilik avantajı sağlıyor. İşte merak edilenler haberimizde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kanunla ilgili ayrıntıları masaya yatırdı. Kanun kapsamında vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruları yanıtladı.
Hangi Borçlar Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek
Sigorta primleri başta olmak üzere birçok borca yapılandırma getirildiğinin altını çizen SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, açıklamasında; "2022/Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri,Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, Ek karşılık primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Eksik işçilikten kaynaklanan prim31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asıllarıödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan ferileri, 5510/ Ek 5, Ek 6'ıncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi,borçları yapılandırma kapsamındadır.
Hangi Borçlar Kanun Kapsamı Dışında Kalıyor
6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla devam eden yapılandırma borçları,5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları, 6360 sayılı Kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları, Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK kira alacakları, yapılandırma kapsamında değildir.