EYT'de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis'e geliyor: Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.