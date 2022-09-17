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EYT'de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis'e geliyor: Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçen hükümet, çalışmalarda önemli mesafa kat etmiş durumda. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT sorununda çözüm için Meclis'i işaret ederek tarih verdi.

17.09.2022 19:31 - Son Güncelleme: 17.09.2022 19:42
EYT’de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis’e geliyor: Bakan Bilgin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT konusunu gündemine aldı. AK Parti MYK'da ele alınan düzenleme son dokunuşların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gidecek. Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulacak düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın ne zaman Meclis'e geleceğini açıkladı.

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EYT’de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis’e geliyor: Bakan Bilgin tarih verdi

Uzun süredir gündemde yer alan 'emeklilikte yaşa takılanlar' sorununda çözüme yaklaşıldı. Peki 'emeklilikte yaşa takılanlar' sorunu nedir?

1- Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi.

EYT’de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis’e geliyor: Bakan Bilgin tarih verdi

Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

EYT’de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis’e geliyor: Bakan Bilgin tarih verdi

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

EYT’de adım adım çözüme doğru! Düzenleme Meclis’e geliyor: Bakan Bilgin tarih verdi

2- 1999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi?

1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu.

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