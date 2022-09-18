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Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

14 milyon emekli 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücretli için yeni maaş artışları gündemde. Ek zamlarla birlikte bu yılki artışlar enflasyonun çok üstünde olacak. İşte emekli, memur ve asgari ücretliye yapılması beklenen zamlar...

18.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 18.09.2022 06:58
Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.

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Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.

Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

Böylece memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde.

Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

ÖNCE TABAN MAAŞ ARTIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar.

Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!

Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'nin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti.

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