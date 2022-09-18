Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlilere müjde! Ek zamlar geliyor!
14 milyon emekli 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücretli için yeni maaş artışları gündemde. Ek zamlarla birlikte bu yılki artışlar enflasyonun çok üstünde olacak. İşte emekli, memur ve asgari ücretliye yapılması beklenen zamlar...
18.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 18.09.2022 06:58
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.
Böylece memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde.