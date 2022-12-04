EYT’de A Kadrosu NETLEŞTİ! 1999 Ö. + 5.000 gün + 44-45-46 yaş EYT takımına katılacak! O kişilere 5 puanlık PRİM indirimi! Staj, askerlik-doğum borçlanması...

EYT'de son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emekli aylığı hesabında çok primin mi çok kazancın mı etkili olduğu merak ediliyor. En önemli belirleyici, prime esas kazanç. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte merak edilenler...