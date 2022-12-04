EYT'de A Kadrosu NETLEŞTİ! 1999 Ö. + 5.000 gün + 44-45-46 yaş EYT takımına katılacak! O kişilere 5 puanlık PRİM indirimi! Staj, askerlik-doğum borçlanması...
EYT yasasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Aralık ayının gelmesiyle EYT'liler emekli olacakları günü merakla bekliyor. Bu süreçte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT yasası ile emekli olacakların tazminatları devlet garantisine alınırken, daha sonra çalışacaklar için 5 puanlık prim indirimi geldi. Öte yandan EYT'liler için yüksek maaş formülleri de açıklandı. Bu kapsamda, EYT'liler ne kadar emekli aylığı alacağını merak etmeye başladı. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...
04.12.2022 12:58 - Son Güncelleme: 04.12.2022 12:58
EYT'de son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emekli aylığı hesabında çok primin mi çok kazancın mı etkili olduğu merak ediliyor. En önemli belirleyici, prime esas kazanç. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte merak edilenler...