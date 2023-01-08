EYT’de A-B KÜMESİ netleşti! 2000 sonrası için 2. plan devrede! SSK, Bağkur 5.000 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de PLATİN oldu! Kısmi emeklilik, staj, çıraklık, 3600 gün...

EYT için tarih netleşti. AK Parti'den son dakika açıklama geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tüm şartlar belli olmuştu. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği an bekleniyor. Bu konuda son dakika açıklama geldi ve tarih detayı belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Şartlarla ilgili son durum ne? İşte bilinmesi gerekenler...