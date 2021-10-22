EYT'de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. EYT konusu ile ilgili 5 ayrı formül gündeme geldi. İşte EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
22.10.2021 06:59
- Son Güncelleme: 22.10.2021 06:59
■ KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.