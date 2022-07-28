Böylesi 3 yılda bir denk gelir! Emekliye 7.750 TL ödeme! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Son gün uyarısı

Emekli promosyon ücretleri binlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası ve diğer bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi ve yüksek miktarda promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir üstünlük çıkarsa 3 senenin dolması da gerekmiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte merak edilenler!