EYT'de 38-44-56 YAŞ 1993-1992-2008 15 yıl prim başlangıcı detayı! Staj sigortası, askerlik borçlanması, eksik prim EYT'li yapar mı? 18 yaş öncesine sigorta...
EYT ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin meclise gelmesi beklenirken resmi açıklamalar vatandaşları heyecanlandırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama döneminde ana gündem maddesi EYT olacak. Bakan Bilgin Aralık ayını işaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan staj sigortası, askerlik borçlanması ve eksik prim gibi bir çok yanlış bilgi kafaları karıştırdı. İşte EYT yasasıyla ilgili son durum!
Türk modeliyle Kimler EYT'li olacak, kimler olamayacak belli oluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz'' demişti. Vatandaşlar formülü merak ederken kafalarda da bir çok soru işareti oluştu. Bu noktada doğru bilinen bir çok yanlış gün yüzüne çıktı. Staj sigortası, askerlik borçlanması, eksik prim EYT'li yapar mı? merak ediliyor. İşte EYT'de 38-44-56 YAŞ 1993-1992-2008 15 yıl prim başlangıcı detayı! 18 yaş öncesine sigorta...
Son dakika... EYT ile kaç kişinin emekli olacağı açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;
''Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.
Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.
Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak."
AK Parti'nin, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler için bakanlıklardan talep yağdı. İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi görüşü benimsendi.Bu hafta içinde verilecek ilk torba yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan bazıları şöyle: