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Haberler Ekonomi EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemde yasaya ek maddeler ekleneceği, Bağkur'luların ise prim şartının düşürüleceği masaya geldi. Aynı zamanda EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 3600 primle EYT'den emekli olabilecek. İşte konuya dair merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
03.05.2023 21:53 - Son Güncelleme: 03.05.2023 21:53
EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

Emeklilik için yeni reform çalışmaları gündeme geldi. Özellikle yapılacak prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Öte yandan kısmi emeklilikle ilgili çalışmalar da yakından takip ediliyor. 3600 gün ve 15 yıl sigortayla Tarım sigortası olanlar da EYT'den yararlanıyor. Kademeli olarak emeklilik sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...

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EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

3600 prim gün ile EYT'den emekli olunup, olunmayacağı merak konusu.

EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

'SGK genelge yayınlamış, 3600 prim günle kısmi emekliler de EYT'den yararlanıyormuş' şeklinde yanlış bir bilgi dolaşıyor.

EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

Doğru, SGK genelge yayınladı ve genelgeye göre 3600 prim gün ile EYT'den emekli olunabiliyor ama bu haktan yararlanacak kesim farklı.

EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 öncesi olanlar EYT'den yararlanacak.

SSK'lı kadın çalışanların 20, erkeklerin 25 çalışma yılını doldurmaları ve her iki kesimin de ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlamaları gerekiyor.

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