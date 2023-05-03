EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

Emeklilik için yeni reform çalışmaları gündeme geldi. Özellikle yapılacak prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Öte yandan kısmi emeklilikle ilgili çalışmalar da yakından takip ediliyor. 3600 gün ve 15 yıl sigortayla Tarım sigortası olanlar da EYT'den yararlanıyor. Kademeli olarak emeklilik sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...