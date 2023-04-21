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Haberler Ekonomi 1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

takvim.com.tr
21.04.2023 10:10 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:10
1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

Brent petrolda yaşanan dalgalanmanın hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indiirm gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bayramda akaryakıta çifte indirim gelecek. Benzin ve mazotun litre fiyatı değişecek. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

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1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor.

1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Böylelikle benzin ve motorin için toplamda 2,12 TL indirim yapılmış olacak.

1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

Motorin fiyatları

İstanbul 21.09 TL
Ankara 21.45 TL
İzmir 21.52 TL

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