1 litresi 2,11 TL birden düşecek! BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...
Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
21.04.2023 10:10 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:10
Brent petrolda yaşanan dalgalanmanın hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indiirm gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bayramda akaryakıta çifte indirim gelecek. Benzin ve mazotun litre fiyatı değişecek. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!