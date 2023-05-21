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Haberler Ekonomi EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Yeni Meclis'in önemli gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler masaya taşınıyor. EYT düzenlemesinin ardından 2000 sonrası için kolay emeklilik imkanları için çalışmalar başlatılıyor. Gündemde kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik şartlarının düzenlenmesi gibi konular yer alıyor. Peki, yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.05.2023 17:15 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:23
EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik reformu gündeme geliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik rotası çizilecek. Emeklilikte 2. reform için hazırlıklar başladı. İşte başta kısmi emeklilik olmak üzere yeni çalışmalara dair merak edilenler...

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EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

4.7 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başladı.

EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek.

EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

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