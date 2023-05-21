EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! 1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...
Yeni Meclis'in önemli gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler masaya taşınıyor. EYT düzenlemesinin ardından 2000 sonrası için kolay emeklilik imkanları için çalışmalar başlatılıyor. Gündemde kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik şartlarının düzenlenmesi gibi konular yer alıyor. Peki, yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
21.05.2023 17:15 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:23
Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik reformu gündeme geliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik rotası çizilecek. Emeklilikte 2. reform için hazırlıklar başladı. İşte başta kısmi emeklilik olmak üzere yeni çalışmalara dair merak edilenler...