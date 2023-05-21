Emekliye Memura %56 ek zam netleşti! SSK, Bağkur'a 9.069,00 TL, Memur emeklisine 14.672 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...
Milyonlarca emekli ve memur merakla Temmuz artışını bekliyor. Tüm hesaplamalar enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken, Piyasa Katılımcıları Anketi'nden yeni ipucu geldi. Gözler bu oranlara eklenecek refah payına çevrildi. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar ve yeni hesaplamalar haberimizde...
Temmuz zammı için detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenecek. Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zammına da bir refah payı ilave edilecek. Peki, maaşlar ne kadar artacak? İşte yeni hesaba göre maaş tablosu...
TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için de yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak gerçekleşecek.
Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18.68 çıkacak. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.