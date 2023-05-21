Emekliye Memura %56 ek zam netleşti! SSK, Bağkur’a 9.069,00 TL, Memur emeklisine 14.672 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz zammı için detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenecek. Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zammına da bir refah payı ilave edilecek. Peki, maaşlar ne kadar artacak? İşte yeni hesaba göre maaş tablosu...