Emlak Konut kapıları açtı elinizde 1000 TL varsa sakın kaçırmayın! 8.000'den az 7.500 TL taksitle 2+1 3+1 daire! İstanbul, Arnavutköy, Yenişehir evleri...
THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "ilk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyaları tamamlandı. Bu kez de THY Emlak Konut Yenişehir Evleri için kampanya başladı. İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amaçlanıyor. THY Emlak Konut Projesi başvuru şartları belli oldu. Proje Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de hayata geçirilecek. İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları...
Ev sahibi olmak isteyenlere Emlak Konut'tan müjdeli haber geldi! Kiradan daha ucuz taksit ödemeleri ile ev sahibi olabileceksiniz. Emlak Konut ile Türk Hava Yolları'nın ortaklığıyla yeni proje hayata geçiriliyor. "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi kapsamında ucuz konutlar ile vatandaşlar hayallerine kavuşacak. Peki Emlak konut ve THY Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
İSTANBUL'DAN EV ALMAK İSTEYENLER BU HABERE KULAK KESİLSİN!
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesini duyan koştu! İstanbul'da daha önce evi olmayanları kapsıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir projeye başlanılıyor.
SON GÜN 2 HAZİRAN!
İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alma şartını taşıyanlar kampanyaya 2 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek.
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?
Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.
Proje kapsamında İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.