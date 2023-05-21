Emlak Konut kapıları açtı elinizde 1000 TL varsa sakın kaçırmayın! 8.000’den az 7.500 TL taksitle 2+1 3+1 daire! İstanbul, Arnavutköy, Yenişehir evleri...

THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.