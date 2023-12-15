ASGARİ ÜCRETTE 3’LÜ HESAP! Masada hangi formüller var? 2024 asgari ücret 17 bin TL olur mu?

Yeni asgari ücret için son 2 haftaya girildi. Gözler ikinci toplantının yapılacağı 18 Aralık'a çevrilirken, yapılan açıklamalar kapsamında enflasyonun üzerinde artış formülleri gündeme oturdu. Peki yeni asgari ücret için hangi formüller var? İşte detayları...
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için artık sayılı gün kaldı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirecek.
GÖZLER TEKLİFTE
İlk toplantıda rakam konuşulmadı. Rakamın ikinci ya da üçüncü toplantıda konuşulması bekleniyor. İkinci buluşmada araştırmaların ve verilerin masaya yatırılacağı, büyük bir ihtimalle üçüncü toplantıda da işverenleri temsil eden TİSK'in asgari ücret teklifini sunacağı konuşuluyor.
Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş'in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından, kendilerinin bir rakam söylemeyeceklerini, işverenlerin teklifini beklediklerini açıklamıştı. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle artışın karara bağlanması için yaklaşık 2 haftalık bir süreç bulunuyor.