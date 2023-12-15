ASGARİ ÜCRETTE 3’LÜ HESAP! Masada hangi formüller var? 2024 asgari ücret 17 bin TL olur mu?

GÖZLER TEKLİFTE İlk toplantıda rakam konuşulmadı. Rakamın ikinci ya da üçüncü toplantıda konuşulması bekleniyor. İkinci buluşmada araştırmaların ve verilerin masaya yatırılacağı, büyük bir ihtimalle üçüncü toplantıda da işverenleri temsil eden TİSK'in asgari ücret teklifini sunacağı konuşuluyor.

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Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş'in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından, kendilerinin bir rakam söylemeyeceklerini, işverenlerin teklifini beklediklerini açıklamıştı. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle artışın karara bağlanması için yaklaşık 2 haftalık bir süreç bulunuyor.