EYT’de 2 senelik avantaj hesabı! 5 adımlı çözümle gün saymaktan kurtulun! Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik çok yakın! TBMM aşaması...

EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak çeşitli formüller gündeme geldi. 5 aşama tamamlandığında EYT konusunun yürürlüğe girmesi bekleniyor...