EYT’de 1 Şubat 2023 ilk emekli maaş TABLOSU çıktı! 1979, 1986, 1994, 1999, 2000, 2002 sigorta girişliye kaşe vuruldu! Torbanın içindekiler EYT’yi ALDI! Staj...

EYT yürürlülük tarihinin 15 Ocak 2023 olarak konuşulmaya başlanmasının hemen akabinde, düzenlemeyle ilgili yanıltıcı haberlerin yer almaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı;

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."