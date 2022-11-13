EYT'de 1 Şubat 2023 ilk emekli maaş TABLOSU çıktı! 1979, 1986, 1994, 1999, 2000, 2002 sigorta girişliye kaşe vuruldu! Torbanın içindekiler EYT'yi ALDI! Staj...
EYT BUGÜN NE OLDU? SON DAKİKA HABERLERİ 2022! EYT bekleyenler için peş peşe flaş gelişmeler yaşandı. Milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken Aralık ayında Meclis'ten geçmesi ve Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemenin detayları netleşti. Düzenmeyle ilk başta 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bakan Bilgin, ''Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.'' dedi. Peki ilk maaşlar ne zaman verilecek? EYT için istifa etmek mi gerekiyor? EYT kimleri kapsayacak? Eksik primi olanlar ne yapacak? Hangi EYT'liler borçlanmaya takılıyor? EYT'de yaş ve prim şartı değişiyor mu? Nasıl EYT'li olurum? EYT için sigorta dökümündeki harflerin ne önemi var? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de kritik soruların cevapları...
EYT SON DAKİKA GELİŞME: BUGÜN MECLİS'TE Mİ? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısaca EYT düzenlemesi hakkında açıklamalar geldi. Yaş- prim- staj- borçlanma detayları merak edilirken, bir çok konuya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. EYT ile ilgili 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğine dair iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya açıklık getirerek, "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." bilgisi paylaşıldı. Öte yandan EYT hakkında sorulan tüm sorulara yanıt geldi. İşte tüm detaylar...
EYT yürürlülük tarihinin 15 Ocak 2023 olarak konuşulmaya başlanmasının hemen akabinde, düzenlemeyle ilgili yanıltıcı haberlerin yer almaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı;
"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."
EYT YASASI ARALIKTA MECLİS'TE!
Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:
"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."
YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR
EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.
BAKAN NEBATİ: KABİNEDE GÜNDEME GELİR
Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati EYT açıklaması şöyle oldu:
"Bu konuda hiç kimseye benim bir ifadem sözüm, bakışım, duruşum olmamıştır. Ama EYT konusu önemli bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Bizler de iş birliğini yürütüyoruz. Son kararı mutlak suretle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürüyen bu iş sonra kabinede gündeme gelir ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklayacaktır."