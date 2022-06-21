EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Çalışan kişilerin iş hayatına başladığı ilk günden itibaren akıllarda erken emeklilik kavramı yer alıyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme düşünü kurmaktadır. Fakat bu hayali gerçekleştirmek zor değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte merak edilenler!