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Haberler Ekonomi EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar bu habere oldukça sevindi. Erken emekli olmak isteyenler için SGK tarafından birçok kapsamda fırsat sunulmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde devamlı bir münakaşa mevzusu olan erken emeklilik konusu, SGK'nın alternatif çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı bireyin çalışma yaşamına belirli nedenlerle ara verdiği dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı ile 6 yıla kadar erken emekli olabilme şansı tanıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm bilinmesi gerekenler!

takvim.com.tr
21.06.2022 19:55 - Son Güncelleme: 21.06.2022 19:55
EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Çalışan kişilerin iş hayatına başladığı ilk günden itibaren akıllarda erken emeklilik kavramı yer alıyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme düşünü kurmaktadır. Fakat bu hayali gerçekleştirmek zor değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte merak edilenler!

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EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

BUNLARI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.

EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor.

EYT + yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar! 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! SGK girişi değişiyor...

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.

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