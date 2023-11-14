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100 bin işçiye kadro için flaş gelişme geldi! 4D'li taşeron, belediye şirket, TYP, KİT işçileri için talep çıktı! Torba yasayla kıdem ve tazminat dahil...

Meclis'in yoğun gündemi içerisinde, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuları içerecek 2. torba yasa büyük bir merakla bekleniyor. Uzun bir bekleyişin ardından, taşeron işçiler nihayet hak ettikleri kadroya kavuşacaklar. Hükümet tarafından öngörülen bu yasa, hızla devam eden çalışmaların sonucunda planlandığı gibi uygulanacak. Bu adım, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadro düzenlemesi sayesinde güvenceli bir çalışma hayatına geçiş yapmasını sağlayacak. İşte, taşeron, belediye şirketleri, TYP ve ücretli öğretmen kadrosuyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 07:55 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:55
100 bin işçiye kadro için flaş gelişme geldi! 4D’li taşeron, belediye şirket, TYP, KİT işçileri için talep çıktı! Torba yasayla kıdem ve tazminat dahil... 1

Uzun bir süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, taşerona kadro düzenlemesi haberini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bu önemli adım, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme ve istihdam güvencesi kazanma umutlarını artırdı. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, konunun Meclis gündemine ne zaman geleceği de büyük bir merak konusu oldu. İşte, 100 bin işçiye kadro düzenlemesi ile ilgili detaylar...

100 bin işçiye kadro için flaş gelişme geldi! 4D’li taşeron, belediye şirket, TYP, KİT işçileri için talep çıktı! Torba yasayla kıdem ve tazminat dahil... 2

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının düzenlenmesine dair beklenen düzenlemeler, Meclis'in açılması sonrasında gündeme gelmeye başladı. 2. torba yasa içerisinde bu konuların ele alınması öngörülüyor.

100 bin işçiye kadro için flaş gelişme geldi! 4D’li taşeron, belediye şirket, TYP, KİT işçileri için talep çıktı! Torba yasayla kıdem ve tazminat dahil... 3

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalara göre, hükümet her bir dosyayı çözerek ilerliyor ve taşeron işçilerin durumu da bu dosyalardan biri. Bilgin, taşeron işçilerle ilgili dosyanın çözülemediğini ancak çözüleceğini belirtiyor. Bu süreçte, geçici işçilerin kadroya geçişi gibi konular da dikkate alınıyor.

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