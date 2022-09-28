EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! İşte 2023 EYT emeklilik takvimi
Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Bilgin ifadelerinde, çalışmanının son aşamada olduğunu ve Aralık ayında bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Teknik çalışmaların içeriğinde EYT'lilerin emeklilik şartları yer alıyor ve bu noktada 7 önemli başlık önümüze çıkıyor. Peki, EYT'de emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte tüm merak edilenler!
EYT çalışmaları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Yasanın yürürlüğe girmesine çok az bir süre kala bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte ayrıntılar haberimizde!
1-PRİMLERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda.