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Haberler Ekonomi EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! İşte 2023 EYT emeklilik takvimi

EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! İşte 2023 EYT emeklilik takvimi

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Bilgin ifadelerinde, çalışmanının son aşamada olduğunu ve Aralık ayında bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Teknik çalışmaların içeriğinde EYT'lilerin emeklilik şartları yer alıyor ve bu noktada 7 önemli başlık önümüze çıkıyor. Peki, EYT'de emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
28.09.2022 10:47 - Son Güncelleme: 28.09.2022 10:50
EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! 2023 EYT’lilere emeklilik takvimi AÇIKLANDI!

EYT çalışmaları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Yasanın yürürlüğe girmesine çok az bir süre kala bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte ayrıntılar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! 2023 EYT’lilere emeklilik takvimi AÇIKLANDI!

Teknik çalışmanın içeriğinde EYT'lilerin emeklilik şartları bulunuyor. Bu noktada 7 önemli başlık öne çıkıyor.

EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! 2023 EYT’lilere emeklilik takvimi AÇIKLANDI!

1-PRİMLERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda.

EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! 2023 EYT’lilere emeklilik takvimi AÇIKLANDI!

Yani yaş şartı getirildiği için yaşa takılmış durumda. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün değil.

EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! 2023 EYT’lilere emeklilik takvimi AÇIKLANDI!

Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamen kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim şartı bulunuyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor.

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