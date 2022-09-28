EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... Yaşa Takılanlar için emeklilik eli kulağında! İşte 2023 EYT emeklilik takvimi

Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamen kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim şartı bulunuyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor.