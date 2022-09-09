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Haberler Ekonomi EYT Türkiye modeli kesinleşiyor! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999-2000'de işe başlayan EYT'li sayılmayacak!

EYT Türkiye modeli kesinleşiyor! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999-2000'de işe başlayan EYT'li sayılmayacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti. Bu açıklamalar EYT'lileri heyecanlandırdı. Tek model üzerindeki çalışmalarda teknik hazırlıklar yapılıyor ve 6 başlıkta değerlendirme yapılıyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de tek model ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte yaşa takılanalarla ilgili son durum!

09.09.2022 09:19 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:20
EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999’da işe başlayan EYT’li sayılmayacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik hazırlıklar sürüyor. Milyonların beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak konusu oldu. Formülle ilgili çalışamalarda 6 değerlendirme yer alıyor. İşte EYT'de son durum...

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EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999’da işe başlayan EYT’li sayılmayacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Tek model üzerindeki çalışmada teknik hazırlıklar sırasında 6 başlıkta değerlendirme var...

EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999’da işe başlayan EYT’li sayılmayacak!

1) İLK KRİTER PRİM: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor.

EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999’da işe başlayan EYT’li sayılmayacak!

Bu kişilerin işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 prim günü tamamlaması gerekiyor.

EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999’da işe başlayan EYT’li sayılmayacak!

Ancak çok daha fazla prim günü olanlar da var.

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