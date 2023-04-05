EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...
EYT hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik sisteminde yenilikler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'liler bu ay içinde ilk maaşlarını almaya başlayacak. Bağkur'luların prim eşitliği masaya gelirken, gözler staj ve çıraklık mağduriyetine çevrildi. 250 bini aşkın kişi staj ve çıraklık sigortasının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yeni açıklamalarda bulundu. Peki, torba yasada EYT staj sigortası yer alacak mı? Staj sigortası başlangıç sayılır mı? İşte detaylar...
05.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:25
EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE
EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.
Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.