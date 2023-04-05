RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik sisteminde yenilikler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'liler bu ay içinde ilk maaşlarını almaya başlayacak. Bağkur'luların prim eşitliği masaya gelirken, gözler staj ve çıraklık mağduriyetine çevrildi. 250 bini aşkın kişi staj ve çıraklık sigortasının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yeni açıklamalarda bulundu. Peki, torba yasada EYT staj sigortası yer alacak mı? Staj sigortası başlangıç sayılır mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:25
EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT staj sigortası hakkında son gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusu merak edildi. Ak Parti'den yeni açıklama geldi. İşte son gelişmeler haberimizde...

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EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE

EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.

EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

TGRT'nin haberine göre, emeklilik sistemine dahil olmak isteyen EYT staj ve çıraklık mağdurlarının çağrıları AK Parti'yi de harekete geçirdi.

EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.

EYT staj sigortasında torba yasa kıskacı! 250 bin kişi listede! AK Parti seçimi işaret etti: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Akbaşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

"Staj mağduru arkadaşlar da dernek olarak geldiler. Biz de staj süresinin başlangıç olmasını talep ediyoruz dediler. Biz mağduruz dediler kendilerince.

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