EYT staj sigortası için son dakika müjde geldi! Bakan Bilgin az önce duyurdu: "Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz!" 50 yaş ortalamasıyla...
EYT sonrası merak edilen konular arasında staj ve çıraklık sigortası yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında, "Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler...
26.05.2023 23:09 - Son Güncelleme: 26.05.2023 23:12
EYT'de staj ve çıraklık konusu için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Konu hakkında yeni açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigorta kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.