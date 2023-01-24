EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!
Bu yıla refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlarla başlayan emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi oldu. Yakında aralarına EYT'lilerin de katılacağı emeklilerin alacağı ikramiyede artış gündemde. 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte bu formüllere göre beklenen yeni tutarlar...
24.01.2023 11:21 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:21
2023 emekliler için kazanç yılı olacak. Yaklaşık 14 milyon olan emekli sayısına önümüzdeki günlerde EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişi daha eklenirken, bu ayla birlikte başlayan kazanımlar sürecek.
SIRA BAĞ-KUR'LUDA
Zamlı ödemeler de başladı. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Ocak'ta yeni maaşları yatırılacak. Memur emeklilerine ise fark ödemesi söz konusu olacak. Maaşını aylık olan emekliler zam farkı ve ek gösterge farkı yatırılacak.