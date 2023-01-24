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EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

Bu yıla refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlarla başlayan emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi oldu. Yakında aralarına EYT'lilerin de katılacağı emeklilerin alacağı ikramiyede artış gündemde. 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte bu formüllere göre beklenen yeni tutarlar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
24.01.2023 11:21 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:21
EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

2023 emekliler için kazanç yılı olacak. Yaklaşık 14 milyon olan emekli sayısına önümüzdeki günlerde EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişi daha eklenirken, bu ayla birlikte başlayan kazanımlar sürecek.

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EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

KİM, NE KAZANDI?

Emekliler yıla refah payı müjdesiyle başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan zammına 14.60 puan, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan artışına da 13.52 puan ilave edildi. Böylece emeklilerin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltildi.

EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

Bununla da kalınmadı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu sayede bazı emeklilerin gelirindeki artış yüzde 57.14'ü buldu.

EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

İKİNCİ ARTIŞ GELDİ

Memur emeklilerinin maaşında artış getiren ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Kimi emeklilere 260, kimilerine 2 bin 587 lira ilave zam imkanı sağlandı. Düzenleme bu tarih itibariyle emekliye ayrılanların ikramiyesine de yansıdı.

EMEKLİYE 13’ÜNCÜ MAAŞ! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor!

SIRA BAĞ-KUR'LUDA

Zamlı ödemeler de başladı. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Ocak'ta yeni maaşları yatırılacak. Memur emeklilerine ise fark ödemesi söz konusu olacak. Maaşını aylık olan emekliler zam farkı ve ek gösterge farkı yatırılacak.

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