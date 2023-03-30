TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu! TOGG KREDİ BAŞVURUSU

TOGG TAKSİTLE ALINABİLİR Mİ, KREDİ VERİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg'un finansmanına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.