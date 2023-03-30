%15 Refah payıyla 15 bin TL maaş + 2.500 TL sosyal yardım ilavesi! 700 bin işçiye %45 EK ZAM! Toplu iş sözleşmesi...
İşçilere yapılacak zam için geri sayım sona eriyor. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. Peki, 700 bin kamu işçisinin maaşları ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar.
700 bin işçi için aramalar hız kazandı. Kamudaki işçilerin zam pazarlığıdna trafik hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmelerinde zam talebini iletti. Böylelikle işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. Öte yandan taşeron işçilerin kadro konusu gündem oldu. Peki, 700 bin işçiye zam gelecek mi? Taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler!
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlanırken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.