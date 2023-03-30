%15 Refah payıyla 15 bin TL maaş + 2.500 TL sosyal yardım ilavesi! 700 bin işçiye %45 EK ZAM! Toplu iş sözleşmesi...

700 bin işçi için aramalar hız kazandı. Kamudaki işçilerin zam pazarlığıdna trafik hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmelerinde zam talebini iletti. Böylelikle işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. Öte yandan taşeron işçilerin kadro konusu gündem oldu. Peki, 700 bin işçiye zam gelecek mi? Taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler!