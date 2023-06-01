EYT, SSK, Bağ-Kur’lu emeklisini mutluluktan havalara uçuracak zam müjdesi! Kurban Bayramı öncesi 2.000 TL’ye ek + 25 bin TL! İkramiye, avans, Temmuz zammıyla en az...

Avans için maaşı geciken EYT'linin yazılı talepte bulunması gerekecek. SGK tarafından verilecek avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurum tarafından belirlenecek. Yani mevcut asgari ücrete göre 25 bin 520 liraya varan avans çekilebilecek. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecek.