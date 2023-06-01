ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG 1-2-3 HAZİRAN 2023! Fiyat listesi az evvel netleşti! Bu hafta Alpina indirimde!

ŞOK'ta bu hafta neler var sorusu Haziran ayına girmemizle birlikte sıkça araştırılır oldu. Haftanın sonuna yaklaşırken marketler yeni indirimlerini duyurdu. Bu noktada ŞOK 1-2-3-4-5-6 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte ŞOK indirimleri...