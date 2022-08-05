EYT söz konusu değil! 4A-4B-4C 1999-2000-2008 yılı 3600, 4500, 2160 günle emeklilik! 48,49,50 yaş için gün saymaya gerek yok!

Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.