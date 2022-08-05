EYT söz konusu değil! 4A-4B-4C 1999-2000-2008 yılı 3600, 4500, 2160 günle emeklilik! 48,49,50 yaş için gün saymaya gerek yok!
Beklenen ilerleme 49,49,50 yaşında emeklilik müjdesi geldi. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için işe giriş tarihi en mühim noktalardan biri oluyor. Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için yaş şartıdüşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar indiği görülüyor. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte erken emeklilik için son gelişmeler haberimizde!
4A-4B-4C 1999-2000-2008 yılı 3600, 4500, 2160 günle emeklilik! 48,49,50 yaş için gün saymaya gerek yok! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusunda çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar!
Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.
Staj avantajı
Staj yapan kadın sigortalıların doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekme ihtimali bulunmaktadır. İş hayatına staj yaparak başlayan ve bu dönemde adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içerisindeki doğumlarını borçlanabilirler.