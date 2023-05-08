BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! EYT’DE PRİM FARKI KALKTI!

Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı.