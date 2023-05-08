BAĞ-KUR'luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! EYT'DE PRİM FARKI KALKTI!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen kesimin uzun süredir gündemde olan beklentisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen müjdeyle yanıt buldu. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağkur'lular arasında prim farkını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemeyle birlikte emeklilik süresi 1800 gün öne çekilecek ve Bağkur'lular ile SSK'lilar arasında prim eşitliği sağlanacaktır. Peki, Bağkur prim eşitliği düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte merak edilenler...
EYT'de bazı şartlarda değişiklikler gündeme geldi. Başkan Erdoğan, SSK ile Bağkur'luların prim eşitliği hakkında müjdeyi "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz." sözleriyle duyurdu. Böylelikle 1 milyondan fazla vatandaşa EYT'den emeklilik kapısı açılmış oldu. Peki, Bağkur prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler!
Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Bu kapsamda küçük esnafın 9000 prim günü yerine SGK'lılar gibi 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olmasının önü resmen açılıyor.