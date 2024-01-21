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EYT sonrası mini paket sunuluyor! 2000 sonrası SGK'lıya 5 aşamalı erken emeklilik sandığı açılacak! Yaş tık düşüyor 49-50-55!

Türkiye'de Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi kapsamında, çalışma hayatı ve emeklilik alanında önemli reformlar hayata geçirilecek. Bu kapsamlı değişiklikler, Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler ve memurları yakından ilgilendirecek. İşte beklenen reformların ana başlıkları ve detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 12:30 Güncelleme 21 Ocak 2024, 12:30
EYT sonrası mini paket sunuluyor! 2000 sonrası SGK’lıya 5 aşamalı erken emeklilik sandığı açılacak! Yaş tık düşüyor 49-50-55! 1

Türkiye'nin lider siyasi partisi AK Parti, 2023 seçimleri için sunduğu seçim beyannamesi ve 2023-2026 Orta Vadeli Programı ile ülke genelinde çeşitli kesimleri ilgilendiren bir dizi reforma imza atmaya hazırlanıyor. Özellikle erken emekliliğe dair yeni reformlar hayata geçecek.

EYT sonrası mini paket sunuluyor! 2000 sonrası SGK’lıya 5 aşamalı erken emeklilik sandığı açılacak! Yaş tık düşüyor 49-50-55! 2

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla hayata geçecek.

EYT sonrası mini paket sunuluyor! 2000 sonrası SGK’lıya 5 aşamalı erken emeklilik sandığı açılacak! Yaş tık düşüyor 49-50-55! 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti.

Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, Tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları...

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