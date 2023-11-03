2. torba yasadan esnafa 20 yıl prim kıyağı! Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olana 5 yıl erken emeklilik geldi! 3.5 yıldan az, SSK-BağKur, EYT...

1 ''BAĞKUR 7200 primle erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? 7 bin 200 primle erken emeklilik şartları neler?'' soruları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağkur'luların prim gün sayısı SSK'lılar ile eşitlenmesi bekleniyor. Düzenleme neticesinde bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. İşte son durum.

2 BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, DÜŞECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getirerek, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık.