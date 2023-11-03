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2. torba yasadan esnafa 20 yıl prim kıyağı! Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olana 5 yıl erken emeklilik geldi! 3.5 yıldan az, SSK-BağKur, EYT...

Esnaf erken emeklilik için gün sayarken son gelişmeleri de yakından takip ediyor. Milyonlarca küçük esnaf, Bağ-Kur SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili son durumu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın esnafa erken emeklilik müjdesiyle birlikte küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşecek ve SSK'lılarla eşitlenecek. Bakan Işıkhan, '' 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz." dedi. Yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 06:29 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:29
2. torba yasadan esnafa 20 yıl prim kıyağı! Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olana 5 yıl erken emeklilik geldi! 3.5 yıldan az, SSK-BağKur, EYT... 1

''BAĞKUR 7200 primle erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? 7 bin 200 primle erken emeklilik şartları neler?'' soruları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağkur'luların prim gün sayısı SSK'lılar ile eşitlenmesi bekleniyor. Düzenleme neticesinde bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. İşte son durum.

2. torba yasadan esnafa 20 yıl prim kıyağı! Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olana 5 yıl erken emeklilik geldi! 3.5 yıldan az, SSK-BağKur, EYT... 2

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getirerek, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık.

2. torba yasadan esnafa 20 yıl prim kıyağı! Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olana 5 yıl erken emeklilik geldi! 3.5 yıldan az, SSK-BağKur, EYT... 3

9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." dedi.

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