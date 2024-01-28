1 MİLYON BAĞ-KURLUYA ERKEN EMEKLİLİK | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! Prim gün sayısı 9 binden 7200 güne düşüyor

Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu prim indirimi haberini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen vaatti biz bunu yerine getireceğiz. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak" dedi. Peki 3.5 yıl kuralı tarih mi olacak? İşte detaylar...