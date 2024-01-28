1 MİLYON BAĞ-KURLUYA ERKEN EMEKLİLİK | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! Prim gün sayısı 9 binden 7200 güne düşüyor

Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu prim indirimi haberini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen vaatti biz bunu yerine getireceğiz. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak" dedi. Peki 3.5 yıl kuralı tarih mi olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kanal 7'de katıldığı bir programda çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bunu açıklamadan önce toplantı gerçekleştirdik. SSK, Bağkur emeklilerimize benzer oranda artış yapılması kararı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım emeklilerimizin büyük bir kısmında memnuniyet gördüm. Ben çok olumlu görüyorum.
ASGARİ ÜCRET HAKKINDA
2023 yılı tüm dünyada hızlı bir şekilde dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Depremzedelerimize çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ara bir destek verdik. Burada enflasyona ezdirmeme ilkemizi koruduk. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre yüzde 100 artırdık. Asgari ücretin yılda bir kere verilmesi noktasındaki tutarlılık işverenlerimiz açısından olumlu izlenim bıraktı.