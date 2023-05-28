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Haberler Ekonomi EYT sonrası 4 maddeli erken emeklilik tablosu! 2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 3600 kısmi (50-55 yaş), kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

EYT sonrası 4 maddeli erken emeklilik tablosu! 2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 3600 kısmi (50-55 yaş), kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Seçimlerin ardından yeni emeklilik sistemi için adımlar atılmaya başlanacak. Bağkur'lu prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara, kısmi emeklilikte yaş indiriminden çıraklık sigortasına kadar herkesi etkileyecek kararlar alınmaya başlanacak. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte erken emeklilik yolları haberimizde...

takvim.com.tr
28.05.2023 21:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 21:34
EYT sonrası 4 aşamalı erken emeklilik tablosu! 2000-2008 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 3600 kısmi 50-55 yaş, kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazanırken geriye kalanlar ise alternatif yolları arıyor. Yaşı ilerlediği halde çeşitli nedenlerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirirse emeklilik yolu açılıyor. Seçim sonrası emeklilik sistemi için yeni çalışmalar yapılacak. İşte detaylar...

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EYT sonrası 4 aşamalı erken emeklilik tablosu! 2000-2008 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 3600 kısmi 50-55 yaş, kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

Seçimlerin ardından sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu hayata geçirilirken; 100 bin taşeron işçinin kadro, 470 bin memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemeleri Meclis'e taşınacak.

EYT sonrası 4 aşamalı erken emeklilik tablosu! 2000-2008 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 3600 kısmi 50-55 yaş, kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

Emeklilerin, memurların, asgari ücretlilerin aralarında bulunduğu hemen herkesin gelirini artıracak ek iyileştirmeler yapılırken, gençlere ve ailelere yönelik yeni destekler devreye alınacak. İşte bu yaza damgasını vuracak düzenlemelerden bazıları...

EYT sonrası 4 aşamalı erken emeklilik tablosu! 2000-2008 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 3600 kısmi 50-55 yaş, kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

* 100 BİN TAŞERONA KADRO: Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

EYT sonrası 4 aşamalı erken emeklilik tablosu! 2000-2008 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 3600 kısmi 50-55 yaş, kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!

* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.

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