EYT sonrası 4 maddeli erken emeklilik tablosu! 2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 3600 kısmi (50-55 yaş), kademeli emeklilik, prim indirimi, çıraklık... Seçim sonrası tarih netleşti!
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Seçimlerin ardından yeni emeklilik sistemi için adımlar atılmaya başlanacak. Bağkur'lu prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara, kısmi emeklilikte yaş indiriminden çıraklık sigortasına kadar herkesi etkileyecek kararlar alınmaya başlanacak. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte erken emeklilik yolları haberimizde...
EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazanırken geriye kalanlar ise alternatif yolları arıyor. Yaşı ilerlediği halde çeşitli nedenlerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirirse emeklilik yolu açılıyor. Seçim sonrası emeklilik sistemi için yeni çalışmalar yapılacak. İşte detaylar...
Seçimlerin ardından sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu hayata geçirilirken; 100 bin taşeron işçinin kadro, 470 bin memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemeleri Meclis'e taşınacak.
* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.