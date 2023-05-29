13 kriterle kadro, iş, kıdem müjdesi! 100 bin işçiye kadro netleşti! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket, sözleşmeli er için talepler açıklandı!
100 bin taşeronun kadroya geçişi için geri sayım soan eriyor.Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...
Yeni Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. KİT'lerde çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçinin sorunlarına çözüm getirilecek ve beklenen düzenleme hayata geçirilecek. Bu kapsamda arama motorlarında, "Taşeronlar ne zaman kadroya geçecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler...
TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.