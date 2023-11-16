2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun toplanacağı Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem yeni asgari ücret oldu.

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Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Aralık ayının gelmesiyle birlikte başlayacak.