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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak?

Aralık ayının yaklaşmasıyla gündeme oturan asgari ücret zammı için enflasyon artışı ve refah payı formülleri gündeme geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar heyecanla beklenirken, özellikle 3 rakam öne çıkıyor. Peki asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 12:16 Güncelleme 16 Kasım 2023, 12:16
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak? 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem yeni asgari ücret oldu.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak? 2

Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Aralık ayının gelmesiyle birlikte başlayacak.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak? 3

Ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti belirleyecek.

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