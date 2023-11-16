2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 3 FORMÜL! Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak?

Aralık ayının yaklaşmasıyla gündeme oturan asgari ücret zammı için enflasyon artışı ve refah payı formülleri gündeme geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar heyecanla beklenirken, özellikle 3 rakam öne çıkıyor. Peki asgari ücrete refah payı eklenecek mi? Zam oranı yüzde 50 mi olacak? İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem yeni asgari ücret oldu.
Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Aralık ayının gelmesiyle birlikte başlayacak.
Ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti belirleyecek.