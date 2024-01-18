Emekliye ek zam farkı: Yasa Meclis'e geliyor! Hesaba ne yatırılıyor? Yeni düzenleme sonrası ne verilecek? Kuruşu kuruşuna ödemeler...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak maaşları yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi kapsamında yatırılmaya başladı. Ek zamla oluşan farklar da düzenleme yasalaşınca verilecek. Şimdi 7 bin 500 lira alana, 2 bin 500 lira ek zam farkı ortaya çıkacak…
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyüyor. Kök aylığa yansıtılan Ocak ayı zam oranı 5.03 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya, taban aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya yükseltiliyor. Ek zam düzenlemesinin bugün verilecek önergeyle Meclis'e taşınması planlanırken, dün başlayan maaş ödemeleri ise mevcut zam oranına göre gerçekleştiriliyor. Yasa çıktıktan sonra ise ek zammın farkının ödenmesi söz konusu olacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...
YENİ KÖK AYLIKLAR NASIL HESAPLANACAK?
Emeklilerin kök aylıklarına (Aralık tutarı) refah payıyla birlikte yüzde 42.6'yı bulan zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek.
Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liranın altında çıkarsa, verilecek para 5510 Ek 19 kapsamında yapılan (emekliye yapılan ödemeyi taban aylığa tamamlayan) ilave ödemeyle 10 bin liraya tamamlanacak.