Emekliye ek zam farkı: Yasa Meclis'e geliyor! Hesaba ne yatırılıyor? Yeni düzenleme sonrası ne verilecek? Kuruşu kuruşuna ödemeler...

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyüyor. Kök aylığa yansıtılan Ocak ayı zam oranı 5.03 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya, taban aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya yükseltiliyor. Ek zam düzenlemesinin bugün verilecek önergeyle Meclis'e taşınması planlanırken, dün başlayan maaş ödemeleri ise mevcut zam oranına göre gerçekleştiriliyor. Yasa çıktıktan sonra ise ek zammın farkının ödenmesi söz konusu olacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...