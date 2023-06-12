Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK'lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık...

EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK'lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik, staj ve çıraklık...

Yeni Meclis bu hafta çalışmalarına başlıyor. Gündem ise oldukça yoğun. Memurdan emekliye, prim indiriminden erken emekliliğe kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızla Meclis'in ana gündemine taşınacak. Bu kapsamda Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. Peki, kimler erken emekli olacak? Prim indirimi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.06.2023 18:00 - Son Güncelleme: 12.06.2023 18:00
EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik...

Yeni Meclis'in yasama dönemindeki ilk işi gelirleri artırmak ve emekliliği kolaylaştıracak adımlar atmak olacak. 10 maddeli düzenleme taslağı hazırlandı. İşte merak edilen düzenlemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik...

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik...

İşte Meclis'in gündemine hızla gelmesi beklenen düzenlemeler...

EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik...

100 BİN TAŞERONA KADRO
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak.

EYT sonrası 10 madde netleşti! 2000-2009 sonrası SGK’lılar da listeye alındı! 1 milyon kişiye prim indirimi, 50-55 yaşla erken emeklilik...

KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

SON DAKİKA