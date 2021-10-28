50.000 TL limitli kredi fırsatı! Ziraat Bankası'ndan online olarak anında alabilirsiniz! Şartları peş peşe açıklandı!

Özellikler

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.