EYT son durum! Emekli olmak için bu kriterlere dikkat: Sigortalı hesap fişi, 4 aylık bordro, zamanaşımı... EYT yasası bekleyenlere hizmet tespit uyarısı!

Milyonlarca EYT'li için kritik uyarı geldi. EYT'liler emeklilik beklerken ve bu konuda çeşiti hesaplamalar yaparken devlet tarafından birçok formül masaya yatırılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hükümetten gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmiş durumda. Şu anda pek çok formül konuşulurken, EYT'lilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar gündeme geldi. Hizmet tespiti uyarısı bunlardan biri. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi içindeyken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. İşte EYT için dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...