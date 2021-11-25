EYT son durum! Emekli olmak için bu kriterlere dikkat: Sigortalı hesap fişi, 4 aylık bordro, zamanaşımı... EYT yasası bekleyenlere hizmet tespit uyarısı!
EYT yasası bekleyenlere hizmet tespit uyarısı! Emekli olmak için bu kriterlere dikkat: Sigortalı hesap fişi, 4 aylık bordro, zamanaşımı... Emeklilikte yaşı takılanlara ilişkin çalışma merakla beklenirken çeşitli formüller de gündeme geliyor. meklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi içindeyken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Şu an pek çok formül konuşulurken, EYT'lilere hizmet tespiti hakkında yeni bir uyarı geldi. İşte EYT son durum ve emeklilik hesabında dikkat edilmesi gerekenler...
Milyonlarca EYT'li için kritik uyarı geldi. EYT'liler emeklilik beklerken ve bu konuda çeşiti hesaplamalar yaparken devlet tarafından birçok formül masaya yatırılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hükümetten gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmiş durumda. Şu anda pek çok formül konuşulurken, EYT'lilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar gündeme geldi. Hizmet tespiti uyarısı bunlardan biri. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi içindeyken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. İşte EYT için dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...
EYT'liler nasıl emekli olacakları ile ilgili çeşitli hesaplamalar yaparken birçok formül de masaya geliyor. EYT'lilerin emekliliği ile ilgili bomba bir haber daha geldi.
Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.
Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Değişen yasalar nedeniyle emeklilik yaşı da yıllara göre değişiyor.
İşe başlanan tarihte giriş yapılmasına karşın prim yatırılmadıysa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor. Belirli bir süre prim ödeyenler emeklilik zamanını öne çekmek istiyor.