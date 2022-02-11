EYT SON DAKİKA! İlk bilgiler sızdı: Sıra Yaşa Takılan 950.000 kişiye geliyor! 2022 Meclis'te EYT çözüme kavuşacak mı? Kademeli emeklilik tablosu...
EYT son dakika haberler yasayı dört gözle bekleyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Emekli olabilmek için yaş şartına takılanlar, EYT yasasının çıkacağı tarihe odaklandı. Konuyla alakalı olarak yeni formüller masaya yatırılıyor ve hükümet tarafından çalışmalar özveriyle takip ediliyor. Bu kapsamda 3 formül de gözden geçirilenler arasında bulunuyor. Masada olan formüllerde EYT'lilerin maaşlarının tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edileceği belirtiliyor. 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Peki, EYT son dakika çıkacak mı? EYT son durum nedir? Yaşa Takılanlar 1 saat önce gelişme var mı? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te olacak mı?İşte tüm merak edilenler....
11.02.2022 16:53
- Son Güncelleme: 11.02.2022 16:53
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına girdiğimiz ilk günlerden beri milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini sıklıkla almaya başladı. Bu doğrultuda da önümüzdeki dönemde EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği soruları akıllarda soru işareti olarak yerini koruyor. Bu gelişmelere bağlı olarak yeni formüller tek tek hesaplanıyor ve 5 formül üzerinde duruluyor. Peki, EYT son dakika çıkacak mı? EYT son durum nedir? Yaşa Takılanlar 1 saat önce gelişme var mı? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te olacak mı? Sorularıların cevapları haberimizde...