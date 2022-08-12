EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...
EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsayacak? Hangi formüller masada? sorularının yanıtları milyonlarca kişi tarafında her gün sıklıkla araştırılıyor. EYT ile emekliliğini bekleyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takınlarlar için kademe emeklilik gündemde. Yıl sonunda tamamlanması beklenen EYT çalışması sonucunda 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor. Formüller arasında Finlandiya modeli, yaşın düşürülmesi modeli, ve 1999 formülü dikkat çekiyor. Formüllerin yanı sıra pirimi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklentide. İşte primi dolmayanlar için formüller ve diğer detaylar...
12.08.2022 17:20 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:20
EYT SON DAKİKA HABERLERİ!Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemede yeni detaylar ortaya çıkıyor. Emeklilik yolunu açacak düzenleme için formüller vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu alternatifli formülleri incelerken EYT'yi kapsamayanlar için prim formülü öne çıkıyor.
Bilindiği üzere 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.