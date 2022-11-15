EYT son 15 GÜN kala ADIM ADIM netleşti! Prim gününe göre EYT MAAAŞ HESAPLAMA || Erken emeklilikte 3.500,4.160 TL aylık...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kadınlar ve erkekler için yaş şartını açıklamayarak, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı" mesajını verdi. Konuyla ilgili merak edilen soruları cevaplayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, staj mağdurlarını da ilgilendiren çok önemli bilgiler verdi.08.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 4447 sayılı getirilen kanunla birlikte yaş şartına takılmışlardı. Bu tarih öncesinde uygulamada olan erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartı aranıyordu.4447 Sayılı kanunla birlikte aranılan şartlara bir de yaş şartı eklenmiş ve sigortalılık başlangıcına göre kademeli artan yaş sistemine ve prim günü sistemine geçilmişti. Birçok kişi prim gün şartı ile ilgili değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini merak ediyorken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
15.11.2022 09:24 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:24
Bağkur sigortalılarının prim günlerinin fazla ve adaletsiz olduğunu geçtiğimiz aylarda açıklayan Bakan Bilgin, son açıklamasında bununla ilgili gelişmeleri aktarmadı. Bağkur sigortalıları da bu yönde açıklamalar beklemektedir. Mevcut durumda erkeklerde 9000 prim günü, kadınlarda ise 7200 prim günü aranmaya devam etmektedir.