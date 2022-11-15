İndirim günleri kısa süre sonra BİTECEK! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ! 10 TL altında ürünler! Pirinç, bulgur, yağ...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ belli oldu. İndirimler bitti bitiyor! 10 TL altında satılan ürünler de vat. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında bakliyat ve ayçiçek yağı bulunuyor. 'Fiyatlarımızı indirdik' duyurusu yapan zincir marketleri 2 litrelik Anadolu Ayçiçek yağını 65 TL'ye düşürdüğünü duyurdu. 2.5 kg pilavlık bulgur da 39,90 TL'ye satılmaya başlandı. İndirim günlerinin bitmesine kısa bir süre kala yoğun ilgi üzerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel kataloğuna haberimizde yer verdik.