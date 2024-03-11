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Emekliye %30'luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon...

2023 yılı büyüme oranının açıklanmasıyla birlikte emekli aylıklarına direkt etki eden maaş katsayısı da güncellendi. Yeni yılla birlikte emekli olanlara milli gelir büyümesine bağlı olarak ilave zam yapılacak. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyordu. Peki, ilave zam ne zaman hesaplara geçecek? Hangi emekliler milli gelir zammından yararlanacak? İşte konu hakkında uzman yorumları ve hesaplamaları haberimizde...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 06:36 Güncelleme 11 Mart 2024, 06:36
Emekliye %30’luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon... 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı büyüme rakamlarını açıklaması, emekliler arasında heyecan yarattı. Yapılan açıklamayla birlikte, emekli aylıklarında güncelleme yapılacak ve milli gelirdeki artış emeklilere ilave zam olarak yansıtılacak.

Emekliye %30’luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon... 2

%4,5 BÜYÜME

Türkiye ekonomisi, 2023 yılında beklenmedik bir performans sergileyerek %4.5'lik bir büyüme gösterdi. Bu rakam, Orta Vadeli Program'da öngörülen %4.4'lük hedefin üzerinde gerçekleşti.

Emekliye %30’luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon... 3

Ancak bu büyüme sadece ekonominin genel sağlığına etki etmekle kalmadı, aynı zamanda emeklilerin maaşlarını da etkiledi.

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