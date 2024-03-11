Emekliye %30'luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı büyüme rakamlarını açıklaması, emekliler arasında heyecan yarattı. Yapılan açıklamayla birlikte, emekli aylıklarında güncelleme yapılacak ve milli gelirdeki artış emeklilere ilave zam olarak yansıtılacak.
%4,5 BÜYÜME
Türkiye ekonomisi, 2023 yılında beklenmedik bir performans sergileyerek %4.5'lik bir büyüme gösterdi. Bu rakam, Orta Vadeli Program'da öngörülen %4.4'lük hedefin üzerinde gerçekleşti.
Ancak bu büyüme sadece ekonominin genel sağlığına etki etmekle kalmadı, aynı zamanda emeklilerin maaşlarını da etkiledi.