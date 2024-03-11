Emekliye %30'luk ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur maaşına 17-28 Nisan arasında 4,5 puan + 3.000 TL ek ödeme geliyor! İkramiye, promosyon...

1 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı büyüme rakamlarını açıklaması, emekliler arasında heyecan yarattı. Yapılan açıklamayla birlikte, emekli aylıklarında güncelleme yapılacak ve milli gelirdeki artış emeklilere ilave zam olarak yansıtılacak.

2 %4,5 BÜYÜME Türkiye ekonomisi, 2023 yılında beklenmedik bir performans sergileyerek %4.5'lik bir büyüme gösterdi. Bu rakam, Orta Vadeli Program'da öngörülen %4.4'lük hedefin üzerinde gerçekleşti.