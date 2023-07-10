EYT, prim, yaş, SGK farkı yok! O kişilerin başlangıcı 2000-2005'ten 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4B sigorta kolu...

Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışanların bedensel ve zihinsel yıpranmalarını dikkate alarak daha erken bir yaşta emekli olabilmelerine imkan sağlar. Bu kapsamda, ağır işlerde çalışanların her yıl için emekliliklerine eklenen gün sayısı değişkenlik gösterir. Bazı mesleklerde 60 ila 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün ek yıpranma hakkı verilmektedir.