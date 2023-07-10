EYT, prim, yaş, SGK farkı yok! O kişilerin başlangıcı 2000-2005'ten 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4B sigorta kolu...
Emekli olmak isteyen birçok vatandaş, emeklilik süresini mümkün olduğunca kısaltmak için farklı yollar arıyor. Ülkemizde emeklilik için prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler önemli rol oynuyor. Ancak pek çok kişi, erken emeklilik seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor. Mevcut yasalarda erken emekli olmanın bazı yolları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? Primi eksik olanlar nasıl emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Erken emeklilik isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Cinsiyet farkı olmaksızın, belirli şartları taşıyan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuranlar, erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor. Bu yeni düzenlemeye göre, erken emeklilik için gerekli şartları karşılayanlar, 5-10 yıl erken emekli olabiliyor. Peki, kimler bu düzenlemeden yararlanabilir? İşte detaylar...
Ülkemizde, ağır işlerde çalışan işçilerin uzun yıllar boyunca maruz kaldıkları zorlu çalışma koşulları ve yıpranmaları göz önüne alınarak erken emeklilik imkanı sunuluyor.
Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışanların bedensel ve zihinsel yıpranmalarını dikkate alarak daha erken bir yaşta emekli olabilmelerine imkan sağlar. Bu kapsamda, ağır işlerde çalışanların her yıl için emekliliklerine eklenen gün sayısı değişkenlik gösterir. Bazı mesleklerde 60 ila 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün ek yıpranma hakkı verilmektedir.
Ancak, erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirli bir prim günü sayısını doldurmak da gereklidir. Maden işçileri için bu süre 1800 gün, diğer iş kollarında çalışanlar için ise 3600 gün fiili hizmet süresine denk gelmektedir. Prim günü sayısını dolduramayan işçiler, erken emeklilik hakkı kapsamına dahil edilmemektedir.